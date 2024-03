Serie D. Il Certaldo lancia la sfida alla Pistoiese

Partita quanto mai importante quella che attende oggi alle 14.30 al Comunale il Certaldo. Nella 27esima giornata del girone D di Serie D, infatti, i viola valdelsani ospitano quella Pistoiese, che in questo momento è sestultima in classifica e a cui devono quindi cercare disperatamente di rosicchiare almeno 8 punti da qui alla fine del campionato per sperare di poter disputare almeno i play-out, riuscendo al contempo però a mettersi alle spalle Mezzolara e Borgo San Donnino. La squadra di Ramerini arriva a questa sfida ancora una volta con l’amaro in bocca per i punti persi a Lodi contro il Fanfulla. Dopo il pareggio strettissimo in casa proprio col Borgo San Donnino, infatti, Fontanelli (nella foto) e compagni si sono dovuti accontentare di un solo punto anche domenica scorsa dopo aver assaporato la vittoria fino al 94’. Di fronte il Certaldo si troverà una squadra in grandi difficoltà extra-campo, ma che all’interno del rettangolo verde si è un po’ ripresa. Dopo le sei sconfitte consecutive rimediate a cavallo della sosta invernale, infatti, gli arancioni hanno raccolto 5 punti nelle ultime 4 giornate, ritrovando proprio nell’ultima giornata quella vittoria che mancava ormai dallo scorso 3 dicembre (2-1 sul campo del Sangiuliano City).

Per Bernardini e compagni sarà fondamentale vincere per continuare a nutrire qualche speranza di salvezza, sperando magari di poter contare anche su quel pizzico di fortuna che non guasta mai e che, oggettivamente, finora ha quasi sempre voltato le spalle ai viola valdelsani. Per quanto riguarda la formazione possibile che Gozzerini ritrovi una maglia da titolare davanti al fianco di Akammadu, mentre in mezzo al campo i ballottaggi riguardano soprattutto Di Leo, Zanaj, Martini e Bouhamed. Dietro mister Ramerini spera di poter recuperare almeno uno tra De Pellegrin e Orsucci, mentre di sicuro tornerà a disposizione Barducci, dopo aver scontato un turno di squalifica.

Si.Ci.