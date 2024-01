Serie D Il Corticella vuole correre di più

BUDRIO

Se l’attacco del Corticella vola, ciò non vale, purtroppo, per il Mezzolara. Con appena 11 gol fatti in 18 partite, quello biancazzurro è il secondo peggior attacco alle spalle, solamente, della matricola Certaldo (6). E’ proprio con i viola toscani che, alle 14,30, al ‘Magli’ di Molinella, la formazione di Romulo Togni disputerà una fondamentale sfida salvezza. Se il campionato finisse oggi, il team budriese, terzultimo a quota 13, sarebbe retrocesso direttamente visti i dieci punti di distacco dal Sangiuliano City sestultimo (ne bastano otto per non giocare il playout e finire in Eccellenza).

Il Certaldo, dal canto suo, se possibile se la passa ancora peggio vista la penultima posizione. Il Mezzolara ha, dunque, un solo risultato a disposizione – ovviamente la vittoria – se vuole rimanere il più possibile agganciato al treno salvezza: retrocedere al termine dello storico ventesimo campionato consecutivo in serie D sarebbe un vero peccato e i biancazzurri, pur tra mille difficoltà, faranno di tutto per evitarlo. Se arrivassero i tre punti, si tratterebbe del primo successo di Romulo Togni da quando siede sulla panchina budriese dopo avere rilevato Michele Nesi: finora, l’allenatore brasiliano ha raccolto il magrissimo bottino di due punti in cinque partite e, per salvarsi, servirà una rapida svolta. In casa budriese la vittoria manca addirittura dallo scorso 24 settembre (era la terza giornata di andata): per centrarla servirà una prestazione ordinata e, come anticipato, maggiore incisività a livello offensivo.