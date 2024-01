Serie D Il Corticella vuole stupire ancora

CASTEL MAGGIORE

Davvero in pochi, all’inizio dell’anno, e al netto del ripescaggio arrivato a una manciata giorni dal via della stagione, avrebbero potuto pronosticare che il Progresso sarebbe stato capace di raccogliere il bottino di 18 punti nelle prime 19 partite. E invece la giovanissima formazione guidata da Matteo Vullo ci è riuscita a suon di prestazioni caratterizzate da grinta, determinazione e puntuali idee di gioco.

La situazione di classifica non è certo delle più rosee, ma, considerando i pronostici estivi di alcuni addetti ai lavori, è comunque migliore del previsto.

Il team di Castel Maggiore occupa il quartultimo posto e, se il campionato finisse oggi, la permanenza in categoria passerebbe dal playout contro il Sant’Angelo.

Mettersi a fare conti ora, con un intero girone di ritorno ancora da giocare, rappresenterebbe un errore imperdonabile, con il Progresso che dovrà essere bravo a vivere alla giornata giocando ogni partita con il massimo dell’entusiasmo. E ciò a partire da quella estremamente complicata in programma alle 14,30, sul campo dell’Imolese. I rossoblù occupano sì il settimo posto, ma nell’ultimo periodo hanno avuto un’evidente flessione dal punto di vista dei risultati.

Chissà che il Progresso, reduce dal buon pari con il Sangiuliano City, non possa approfittare di questo. A trascinarlo ci penserà ancora una volta l’unico ‘vecchietto’ presente in rosa, ovvero il centrocampista classe 1986 Alfonso Selleri, che ha festeggiato le 600 presenze in carriera. Un risultato davvero straordinario per un giocatore imprescindibile.