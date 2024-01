Serie "D»: il derby esterno di lusso. Ghiviborgo sfida la Sangiovannese. Potrebbe giocare Hrom dall’inizio

Prima gara del nuovo anno ed inizio del girone di ritorno con una trasferta molto insidiosa per il Ghiviborgo che viaggia alla volta di San Giovanni Valdarno dove, allo stadio "Fedini" della cittadina del Marzocco, è opposto ad una formazione con l’acqua alla gola e che sgomita in piena zona retrocessione e che, proprio sul terreno amico, cerca i punti per risalire la brutta china nella quale è finita.

La Sangiovannese, oltre che blasonata, è veramente un avversario ostico che ha operato diversi cambi nel recente mercato di riparazione per puntare diritto alla salvezza, in una piazza piuttosto prestigiosa che merita, senza dubbio, qualcosa di più.

Con queste premesse, i ragazzi di Nico Lelli se l’andranno a giocare con la massima concentrazione, forti del loro attuale settimo posto in classifica, fatto di ben 29 punti, pur con il massimo rispetto per i biancazzurri padroni di casa, ma con la consapevolezza di poter ripartire nel 2024 con le stesse caratteristiche ed i medesimi risultati con cui hanno chiuso il girone d’andata, con il bel 2 a 2 di Gavorrano che certificò il processo di crescita dei colchoneros.

C’è, poi, molta curiosità, da parte di tifosi e addetti ai lavori, per vedere l’assetto tattico che proporrà trainer Lelli, dopo alcuni cambiamenti nell’organico, con alcune partenze, ultima delle quali, in ordine di tempo, quella dell’attaccante Gabriele Gibilterra che ha lasciato la Media Valle proprio durante le festività.

Curiosità, soprattutto, nel verificare le qualità tecniche del laterale difensivo Ianis Saidi (ex Novara), un 2005 piuttosto interessante e dell’attaccante Darian Hrom, centravanti del 2004, longilineo e fisicamente dotato, proveniente dal Piacenza, in attesa del pieno recupero del laterale sinistro Davide Seminara, per sopperire al passaggio di Pietro Carcani al Livorno.

Oltre ai volti nuovi, tutti a disposizione per la trasferta nel Valdarno che il Ghivi affronta, come da caratteristiche, per fare la partita ed imporre il proprio gioco, con questo probabile schieramento, con tutti i dubbi del caso. (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; Vecchi, Sanzone, Bura (2004) e Turini (2005) sulla linea difensiva; a centrocampo: Campani (2003) o Signorini (2004), Carli e Nottoli (o Lepri); in attacco: Giannini e Orlandi sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Non è, però, da escludere l’impiego di Hrom dal primo minuto e una variazione di modulo; staremo a vedere: molto dipenderà dalla condizione fisica e mentale di alcuni ragazzi, in particolare dopo questo periodo di inattività agonistica.

Si gioca alle ore 14.30; all’andata il Ghiviborgo si impose per 2 a 0, grazie alle reti di Giannini e Petronelli e che ciò sia di buon auspicio per iniziare l’anno con il piede giusto.

Flavio Berlingacci