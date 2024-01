Serie "D» - Il derby. Ghiviborgo in vantaggio si fa rimontare due volte. Non bastano i gol di Lepri e Nottoli a Poggibonsi

POGGIBonsi

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; Cecconi, Martucci, Borri, Coriano; Marcucci, Mazzolli, Camilli (60’ Bigica); Bigozzi (90’ Rocchetti), Purro (46’ Bellini); Vitiello. (A disp.: Di Bonito, Cecchi, Tanganelli, Iania, Gistri, Corcione). All.: Calderini.

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Saidi, Sanzone, Bura, Vecchi (74’ Seminara), Nottoli, Campani (61’ Signorini), Orlandi; Poli, Carcani, Lepri. (A disp.: Bonifacio, Carli, Bindi, Cristofani, Vitrani). All.: Lelli.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto.

Reti: 27’ Lepri; 48’ e 55’ Vitiello; 67’ Nottoli; 89’ Bigica.

POGGIBONSI - Cinque reti in un match piacevole e non privo di emozioni. La spunta, quasi all’ultimo tuffo, il Poggibonsi di Calderini 3-2, un risultato pieno che assume spessore anche per l’ottimo livello della prestazione degli ospiti allenati da Nico Lelli, in vantaggio e poi capaci di raggiungere i "Leoni" che, nel frattempo (doppietta di Vitiello), avevano capovolto il passivo con determinazione e agevolati in parte da incertezze avversarie.

Ghiviborgo alle prese con le assenze e costretto a rinunciare nel riscaldamento anche a Turini. Gli subentra Poli. Il Poggibonsi del primo tempo appare poco concreto in avanti. Crea azioni, ma, al momento di battere a rete, si smarrisce in un dribbling di troppo e nelle conclusioni non è preciso. Gli ospiti si distinguono a loro volta per le qualità in fase di manovra e, alla prima opportunità, realizzano. Dal corner al 27’ Lepri è abile a coordinarsi e a indirizzare nell’angolo alto alla sinistra di Pacini: 0-1. La ripresa si apre al 3’ con portiere Becchi che, al momento di rinviare, trova la pressione di Vitiello che conquista la sfera e, da pochi passi, deposita nel sacco: 1-1. Lo stesso Vitiello al 10’ raccoglie un lancio dalle retrovie e si invola, elude Becchi in uscita e raddoppia.

I "colchoneros" non esita a creare insidie con il suo efficace sviluppo delle trame, grazie al contributo dei suoi giovani elementi che non sprecano un pallone e si confermano incisivi nel proporre gioco. Da una delle azioni in avanti del Ghiviborgo, il tiro di Nottoli, indisturbato, si insacca alla sinistra di Pacini per il 2-2. Si giunge, però, all’89’, con l’invito da destra di Bigozzi per il fendente di Bigica che equivale al 3-2. Non accade altro nei cinque minuti di recupero.

Paolo Bartalini