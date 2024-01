Serie "D» - Il derby. Tau chiamato al riscatto in casa. Arriva il rinnovato Sansepolcro

Brutte notizie dall’infermeria per il Tau che aggiunge alla lista infortunati il giovane e promettente Piccini (già diverse presenze come titolare) che lamenta la lussazione di una spalla. Per lui tutore e diverse settimane di stop. Andolfi è ingessato: se ne riparla tra un paio di mesi; Quilici ha una distorsione a una caviglia che lo renderà indisponibile ancora per diverse settimane. L’unico sulla via del recupero è Biagioni.

C’è, comunque, voglia di riscatto. Un Tau caduto al "Brilli Peri" di Montevarchi dopo dieci risultati utili consecutivi, ma ancora al quarto posto, in zona play-off, che vuole rimettersi in carreggiata, oggi, alle 14.30, al "Comunale" di via Rosselli, ospitando il Sansepolcro, neopromosso, ma con precedenti anche nell’allora "C2", stagione 1979-’80, quando i bianconeri incontrarono la Lucchese.

Gli aretini si trovano ai margini della zona play-out, con il terzo peggior attacco, ma con, all’attivo, cinque risultati utili di fila, tra cui il successo sul San Donato e i pareggi corposi, possiamo definirli così, con le corazzate Grosseto e Pianese. Ad Altopascio dovranno fare a meno di Della Spoletina e di Del Siena, squalificati entrambi per tre giornate.

Gli amaranto, per contro, con il secondo reparto offensivo del girone, cercheranno di ritornare subito al successo. Venturi fotografa così la gara. "A Montevarchi – afferma – è arrivata la peggior partita della stagione, con un approccio disastroso, due gol incassati nel primo quarto d’ora; però ne abbiamo discusso in settimana e sono sicuro che non si ripeterà".

"Il Sansepolcro – conclude il tecnico – è molto cambiato rispetto all’andata, quando vincemmo 4-0: adesso c’è un altro allenatore, giocatori nuovi e sistema di gioco modificato. Dobbiamo partire bene e crederci".

Massimo Stefanini