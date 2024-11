Serie D. Il difensore Dierna approda al Grosseto

Proseguono gli arrivi in casa del Grosseto a dimostrazione che per il direttore generale Filippo Vetrini il mercato non si è mai fermato considerando che per allestire questo gruppo, in continua evoluzione, l’inizio è stato il 22 luglio. Ieri pomeriggio al "Palazzoli", infatti, è stata la volta del difensore Emilio Dierna, classe 1987, che si è allenato con I nuovi compagni di squadra. Il calciatore, ex capitano del Follonica Gavorrano era in forza allo Scarlino, società militante in Prima Categoria, era in attesa dello svincolo della società scarlinese che lo ha accontentato: ieri sera infatti è arrivata la ufficializzazione del trasferimento al Grosseto. Per mister Consonni, quindi, dopo quello del greco Marios Chrysovergis, arriva un altro rinforzo nel reparto arretrato che, a dire la verità, nelle ultime tre gare è riuscito a mantenere inbattuta la propria porta. Scontato appare il rientro del bomber Edoardo Marzierli mentre sono da valutare le condizioni del difensore Bolcano. Domenica, dunque, per la undicesima giornata dle girone d’andata, allo stadio "Zecchini" arriva l’undici del Flaminia Civita Castellana: la squadra allenata da mister Nofri è stata bloccata in casa, domenica scorsa, dal Seravezza. I rossoblù laziali si trovano al terz’ultimo posto della classifica con 10 punti sotto di due punti dal Grosseto che sta risalendo la china dopo l’exploit realizzato in casa del Follonica Gavorrano. Il Grosseto, ora che sembra aver trovato il giusto equilibrio, è chiamato a dare continuità ai risultati e domenica non può fallire l’appuntamento con la vittoria. In occasione dell’incontro, Metal Maremma, sponsor del match, metterà a disposizione bandierine per i tifosi biancorossi con la speranza che allo "Zecchini" si possa rivedere un pubblico più numeroso rispetto a quello visto nelle ultime gare casalinghe.