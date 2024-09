Serie D - Il Figline ospita la Sangiovannese per la classicissima. Si accende il Pianigiani. Arriva (ancora) il Siena

Dopo i primi verdetti di Coppa Italia che hanno regalato emozioni, la serie D apre i battenti al campionato. Si parte per una nuova stagione che si preannuncia avvincente con le due squadre fiorentine Figline e San Donato Tavarnelle, inserite nel girone "E" assieme a 10 toscane, 3 formazioni umbre più 1 squadra ligure. Si parte con riflettori puntati su questa 1ª giornata con alcune sfide di cartello. Queste le gare di oggi in programma alle ore 15.

San Donato Tavarnelle-Siena (arbitro Arenese di Teramo). A 15 giorni di distanza dal match di Coppa, oggi si replica. Il Siena torna al "Pianigiani" in cerca di rivincita con una determinazione diversa per svi-luppare un’altra partita anche grazie ai nuovi acquisti che può disporre il tecnico Magrini. Invece, per l’allenatore di casa Bonuccelli ci sono dei problemi legati a due assenze di spessore: l’attaccante Doratiotto e il centrocampista Pecchia. Per le sostituzioni è probabile che il tecnico gialloblù decisa di ripiegare sul giovane attaccante Senesi da mettere accanto a Sylla e Manfredi, mentre per il centrocampo la scelta più probabile potrebbe essere l’esperto Borgarello. Per il resto non ci do-vrebbero essere altre novità.

Figline 1965-Sangiovannese (arbitro Bassetti di Lucca). C’è attesa per l’esordio al "Del Buffa" per la squadra gialloblù di Tronconi che dopo lo splendido successo sul campo di Montevarchi, si accinge ad affrontare un altro derby di spessore contro i cugini della Sangiovannese che si presentano privi di Patata, Chelli, Nieri e Gianassi. Si profila un altro match interessante con il Figline di Tronconi che dovrebbe presentarsi davanti al suo pubblico con la stessa formazione vittoriosa domenica in Coppa, puntando nuovamente nelle finalizzazioni con i suoi bomber Ciravegna, Bruni e Bartolozzi. Al "Del Buffa" è previsto l’arrivo di oltre 200 supporters azzurri, invitati a raggiungere Figline con il treno delle 14,12.

Giovanni Puleri