SERIE D. Il Grifone sul mercato con attenzione: l’ossatura c’è, mancano solo alcuni ritocchi

Fino a ieri sera in casa del Grifone i movimenti ufficiali in entrata sono state le conferme di Filippo Fregoli, Francesco Violante, Riccardo Cretella, Edoardo Marzierli, Samuele Sacchini, Lorenzo Aprili e l’arrivo di Nicolas Boiga, attaccante dal Montevarchi. In uscita, invece, ci dovrebbero essere diverse partenze. Dopo le dichiarazioni del dg Filippo Vetrini e del mister Malotti secondo cui " è difficile migliorare l’attuale rosa", è chiaro che non ci si deve aspettare "acquisti importanti", ma soltanto i "validi ritocchi" per completare la "rosa", soprattutto, nel settore Under dove quest’anno è obbligatorio un 2006 oltre al 2004 e al 2005. Ad esempio nel reparto offensivo, anche se da qualche parte si sostiene che ci sono "sirene" le quali, però, dovrebbero rivolgersi alla società, è chiaro che giocatori come Marzierli, Rinaldini e Riccobono dovrebbero partire come titolari, non solo perchè sono "blindati" da un contratto, ma anche per le qualità espresse; per non parlare, poi, dell’attaccamento alla maglia biancorossa. Stesso discorso, poi, dovrebbe valere anche per i centrocampisti Sabelli e Sacchini e per I difensori Cretella e Morelli. Vedremo poi se il richiamo delle "sirene" dovesse essere più forte di ogni altra ragione. Ed anche tra gli Under il Grosseto dispone di giovani già collaudati come Raffaelli (Bologna permettendo), Grasso, Macchi, Arcuri e lo stesso Aprili. Quindi l’ossatura c’è, mancano I ritocchi. A proposito di uscite sembra che il Trapani sia interessato al difensore Saio. Al Centro Sportivo di Roselle è possibile esercitare il diritto di prelazione per l’abbonamento. Dopo quello tecnico da definire ancora lo staff medico-sanitario. Paolo Pighini