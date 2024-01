Serie D. Il Lentigione prova a troncare la serie positiva di 8 giornate del Corticella

E’ davvero un ciclo di ferro quello a cui il Lentigione ha dato il via battendo la Victor San Marino: oggi alle 14,30 allo stadio Biavati di Corticella, i rivieraschi affronteranno il Corticella, quinto in classifica a 36 punti contro i 37 del Lenz, poi sarà la volta di Carpi e Ravenna. Queste gare saranno importanti per capire dove il gruppo di Paolo Beretti può arrivare in un campionato che non vede squadre dominatrici. Oggi sarà molto dura, perché il Corticella (diversi suoi giovani sono del Bologna) è in serie positiva da otto gare: ha un attacco molto forte in cui spiccano i gol di Michele Trombetta (9), senza dimenticare gli apporti di Farinelli e Mordini, entrambi a 5. Sotto questo aspetto il Lentigione è altrettanto forte con gli 8 gol di Formato, 7 di Nanni e 6 di Montipò e una buona propensione alle partite lontane da Sorbolo. In ogni caso il Corticella di Alessandro Miramari punta in alto e lo si vede dal mercato, con gli arrivi di Ribello dalla Spal, Alboni dalla Sambenedettese, oltre al portiere Enrico Mora, ex Correggese. E’ però squadra da trasferta (22 punti fuori contro 14 in casa) e la peggiore tra le mura amiche tra quelle di alta classifica. Il Lentigione vuole dare continuità al suo campionato, anche se oggi dovrà fare a meno degli infortunati Cortesi e Roma. Il resto della squadra scalpita, con mister Beretti che si appella alla forza e all’orgoglio del gruppo per limitare le defezioni individuali.

c.l.