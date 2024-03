Serie "D» - Il mercato. Tanti club di serie "C» su Venturi

Il suo lavoro certamente non è passato inosservato. Tanto che, a quanto sembra, diverse società di serie "C" hanno apprezzato quanto realizzato da Simone Venturi, tecnico del Tau, quinto in zona play-off. Secondo miglior attacco, "scalpi" importanti come le vittorie a Livorno e a Grosseto, sempre nei quartieri alti della classifica, esibendo costantemente un calcio moderno e propositivo, valorizzando i giovani della "cantera" (che poi è la mission aziendale), con molti minutaggi in prima squadra per il team più green del torneo.

I presupposti per una conferma all’ombra della Smarrita ci sono tutti e il club del presidente Semplicioni potrebbe blindarlo a breve, se non lo ha già fatto. Sempre che non arrivi una chiamata importante, magari da club di categoria superiore. E’ vero che la stagione non è finita, ma non manca molto e, spesso, proprio in questo periodo si gettano le basi per il futuro.

Il giudizio su Venturi e sul suo ottimo lavoro non cambierà se arriverà quinto o sesto. Però l’obiettivo quinto posto rappresenta una motivazione notevole per la società.

Mas. Stef.