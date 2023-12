Serie d. Il Montevarchi e Calori ritrovano Nannini. Ripresi gli allenamenti a Loro Ciuffenna

Da mercoledì gli aquilotti di Simone Calori hanno ripreso gli allenamenti nel quartier generale di Loro Ciuffenna in vista della ripresa del campionato, prevista il 7 gennaio, quando i rossoblù saranno ospiti del Seravezza vera rivelazione di questo campionato alla pari del Ghiviborgo che è tra le tre formazioni più giovani dell’intera serie D. Lischi e compagni lavoreranno anche domani, usufruiranno poi di due giorni di riposo e riprenderanno la preparazione martedì 2 gennaio. La nota più lieta d’inizio 2024 sarà il ritorno in campo di Cosimo Nannini, il difensore fermo dallo scorso settembre per un problema a un ginocchio che l’ha portato sotto i ferri. Dopo mesi di dura fisioterapia il classe ’99 è tornato ad allenarsi per conto proprio ma, tra una decina di giorni, è previsto il suo rientro in gruppo per lavorare a pieno ritmo ed essere, così, a disposizione di Calori entro la fine di gennaio. Sarà a tutti gli effetti un nuovo e gradito acquisto; l’ex, tra le altre, dí Sangiovannese, Lucchese e Arzignano è stato molto sfortunato nell’ultimo anno basti pensare che la sua ultima esperienza tra i professionisti non gli ha praticamente mai permesso di scendere in campo. Da qui la decisione di avvicinarsi a casa, sposare il progetto della società presieduta da Angiolino Livi per poi fermarsi, nuovamente, poco dopo l’inizio della preparazione pre-campionato con l’infortunio che l’ha purtroppo costretto ai box per tantissimo tempo. Sarà un ritorno molto importante per un gruppo che ha chiuso il 2023 con il pareggio, in rimonta, sul difficile campo di Grosseto. Gli ultimi correttivi apportati all’organico hanno dato i loro frutti, l’obiettivo è di ripartire di slancio per poter conseguire quanto prima la quota dei 43-44 punti che possono valere la salvezza.

Massimo Bagiardi