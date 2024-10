Serie d. Il Montevarchi esulta per la svolta. Lelli: "La mia squadra ha un gran potenziale»

MONTEVARCHI

Lo stadio Luigi Muzi di Orvieto si trova in località La Svolta, toponimo che può rappresentare una sorta di "nomen omen" per un camblio di passo dell’Aquila. Come nella passata stagione il Montevarchi esce dall’impianto della città umbra con i tre punti e, in questo caso, centra nel finale il primo successo in campionato grazie al rigore trasformato da Christian Rufini. Vittoria, per inciso, che non fa una piega perché l’incontro, specie nei 45 minuti iniziali è stato dominato dai rossoblù, bravi a creare diverse occasioni, compreso l’ennesimo gol annullato, il quarto in quattro gare. Saranno i prossimi turni, a cominciare dal match di campanile di domenica prossima al Brilli Peri contro il Poggibonsi, a chiarire se gli aquilotti avranno davvero svoltato ma intanto Nico Lelli e la squadra hanno potuto festeggiare una vittoria corroborante sia per morale che per la propria classifica: "Per 65 minuti almeno – ha commentato l’allenatore dei valdarnesi – si è vista una sola squadra in campo per la supremazia costante sugli avversari e i tiri in porta. Non siamo riusciti a sbloccarla, nonostante il predominio, e su questo dovremo lavorare. Questo è anche il motivo per cui ho inserito Rufini, poi decisivo dal dischetto, cambiando assetto. Faccio i complimenti ai ragazzi, sono un grande gruppo – ha concluso il mister – e con un potenziale non ancora espresso del tutto".

Giustino Bonci