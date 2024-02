Serie D. Il Poggibonsi guarda con più fiducia al futuro

Il Poggibonsi vuol guardare al prosieguo della stagione con maggiore serenità, alla luce degli esiti della gara allo Stefano Lotti con la Pianese. Un 2-0 che dà continuità al cammino verso acque ancora più tranquille in classifica per i Leoni, adesso in un momento di pausa agonistica con la possibilità dunque di recuperare energie per la ripresa del torneo: il 18 febbraio l’incontro in trasferta con il Real Forte Querceta si annuncia già come una tappa assai insidiosa per il percorso, considerata la fame di risultati del collettivo della Versilia. La linea da seguire per il Poggibonsi? Raggiungere la quota della salvezza il più velocemente possibile.

Intento ribadito dagli addetti ai lavori del Poggibonsi anche nei minuti immediatamente successivi al triplice fischio della recente partita casalinga. Un confronto nel quale si è distinto per rendimento anche il difensore della classe 2005 Gabriele Di Paola, utilizzato nella circostanza nel cuore della retroguardia: "Non è tanto una questione di modulo, quanto di approccio alla sfida – spiega Di Paola – e noi abbiamo saputo offrire il massimo anche nell’impatto con la capolista del raggruppamento. Un valido inizio può rappresentare un viatico per il successo finale e così è stato nell’occasione con la Pianese".

Gianni Barbera, schierato da trequartista, si sofferma sul valore dei tre punti dei giallorossi in ottica futura: "L’affermazione ci allontana ulteriormente dall’area dei playout – dice –, un dato che ci rende felici e che allo stesso tempo ci invita a non abbassare la guardia, visti i numerosi impegni che rimangono in calendario". A livello personale? Soddisfatto della prova? "Sì – risponde Barbera – sebbene occorra da parte mia migliorare da più di un profilo. Mi vorrei più preciso e determinato, in particolare, quando arrivo in zona tiro".

Paolo Bartalini