Serie "D» - Il punto. Venturi: "Al Tau mancava solo il gol. E ora sono arrivati tutti insieme»

Il ritorno alla vittoria in casa che mancava dal 7 gennaio; il consolidamento della zona play-off in classifica e il quinto posto a pari merito con il Seravezza (che, però, è in vantaggio negli scontri diretti); terzo miglior attacco del girone; l’esperimento tattico riuscito di avanzare Bernardini a centrocampo e di schierare in linea difensiva Meucci; ed un Malva stellare.

Sono tutte le buone notizie che il 3-0 ottenuto dominando il Figline hanno lasciato in dote al Tau Altopascio. Purtroppo c’è da registrare l’infortunio a Bruzzo, problema al setto nasale. A sette giornate dalla fine e con un calendario non impossibile (delle prime gli amaranto devono affrontare soltanto, si fa per dire, la Pianese, all’ultima giornata), si può ancora lottare per i play-off; uno step ulteriore dopo la salvezza della passata stagione.

Con il Figline ha funzionato tutto: nessun gol incassato e attacco che è ritornato a gonfiare la rete dopo 250 minuti. Domenica prossima trasferta durissima a Poggibonsi e, successivamente, il 28 marzo, nel giovedì pre-pasquale, al "Comunale" di via Rosselli arriverà il Trestina, una compagine che non ha più nulla da chiedere, salva, ma staccata dai play-off.

"Sotto il profilo del gioco – commenta il tecnico Simone Venturi – non è cambiato molto, nel senso che abbiamo sviluppato buone trame, come accaduto con il Gavorrano e a San Giovanni Valdarno. La differenza la fa buttare la palla dentro. Contro i fiorentini lo abbiamo fatto, mentre, al cospetto dei metalliferi e dei valdarnesi, no. Anzi, si sono sbagliati gol clamorosi".

"In parte – prosegue il tecnico degli amaranto – è successo anche con il Figline, nel primo tempo, con il palo di Noccioli che credo abbia una statistica particolare sui legni: ne ha colpiti più lui che tutta la squadra messa assieme!".

"Deve – conclude l’allenatore del Tau – solo ritrovare il gol e sono sicuro che accadrà presto".

Massimo Stefanini