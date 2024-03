Serie D: il Real Forte Querceta contesta l’arbitraggio. Buglio è una furia: "Vogliamo rispetto»

"Il Real Forte Querceta merita rispetto". Francesco Buglio non ha ancora smaltito la rabbia e la delusione per la sconfitta di misura contro la Pianese, gara decisa da un calcio di rigore che ha fatto infuriare il tecnico dei versiliesi. "Ci stiamo giocando una stagione e certi episodi pesano come un macigno sulle nostre ambizioni".

Buglio, partiamo proprio dal contatto tra Maccabruni e Ledonne che ha causato il rigore.

"Faccio fatica a definirlo anche contatto. È stata una svista clamorosa che, ahimè, ha deciso l’incontro".

Oltre al rigore, cosa non le è andato giù?

"Tutto. È stata una direzione a senso unico. Ogni decisione dubbia era un fischio a favore della Pianese. Sono molto arrabbiato anche per l’atteggiamento nei confronti dei nostri giocatori e della nostra panchina".

Ci spieghi meglio.

"È mancato il rispetto. Abbiamo chiesto spiegazioni ma tutta la terna si è sempre rivolta a noi con toni poco concilianti. Partite come queste, dove si affrontano una squadra che lotta per il titolo e un’altra che deve salvarsi, devono essere dirette da arbitri esperti, capaci di gestire la tensione. Non è stato così".

Oltre il danno, la beffa. Per lo scontro diretto con l’Orvietana (gara anticipata a sabato, ndr) perdere Pegollo e Meucci.

"Avevamo due diffidati in campo, entrambi sono stati ammoniti. Mi dovrò inventare qualcosa per sostituirli".

La situazione adesso si fa dura.

"Siamo ancora lì, niente è compromesso. La squadra è viva e lo ha dimostrato anche contro la Pianese. Abbiamo avuto almeno quattro occasioni nitide per pareggiare, dobbiamo essere più concreti sotto porta".

Tra Orvietana e Aquila Montevarchi si deciderà la stagione del Real Forte Querceta?

"Sono due snodi fondamentali, la nostra speranza è arrivare a Pasqua di nuovo in scia al gruppo delle squadre in corsa playout".

Michele Nardini