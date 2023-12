Serie D: il tecnico azzurro attende altri innesti. Rigucci: "La Sangiovannese sulla strada giusta». Intanto Iaquinta, Ratti e Campo lasciano il gruppo

SAN GIOVANNI

Gli azzurri di Rigucci sono tornati al successo a oltre un mese di distanza ma l’1-0 inferto al Cenaia non ha assolutamente convinto sotto il profilo della prestazione. In tanti hanno giudicato la prova di domenica come la peggiore stagionale, al cospetto di un avversario ultimo in classifica, che proveniva da sette sconfitte consecutive e che vanta la difesa più vulnerata del girone con 38 reti incassate. Il tecnico azzurro, però, vuol vederci il bicchiere pieno anche in proiezione futura: "La squadra viene da un momento non facile, non ci si può attendere chissà quale prestazione perché i ragazzi devono scrollarsi di dosso la paura accumulata per una serie di motivi e aver vinto questa gara, sicuramente, ci darà del morale in vista delle successive. Personalmente ho visto dei progressi anche sul piano del carattere rispetto alla partita di Figline, naturalmente c’è da lavorare tanto per correggere alcune cose che non mi sono assolutamente piaciute ma, aldilà della prova, era importante tornare al successo e ci siamo riusciti".

In tema di mercato è ufficiale la rescissione con l’attaccante Giuseppe Iaquinta, col Marzocco ha collezionato 13 presenze con soltanto due di queste da titolare senza mai finire nel tabellino dei marcatori. Oltre a lui in odore di partenza ci sono il terzino del 2004 Ratti e l’attaccante esterno Campo praticamente mai utilizzati in questa prima parte di campionato. La società è al lavoro per un difensore centrale esperto e un altro paio di giocatori per il reparto offensivo.

Massimo Bagiardi