Serie D: il Terranuova affronta Seravezza, terza forza del girone. Privitera: "Ribaltaremo l’andata»

"Sarà una partita differente dall’andata, sicuramente". Mattia Privitera non ha dubbi. Domenica al Matteini arriva il Seravezza e in casa Terranuova Traiana c’è una grandissima voglia di riscattare il risultato per niente lusinghiero rimediato lo scorso novembre: 6-1, un punteggio tennistico per la compagine proveniente dalla Versilia, dopo un match caratterizzato da forte nervosismo in campo. Stavolta sarà tutta un’altra storia. "C aspetta una partita bella - ha spiegato il versatile giocatore - ma allo stesso tempo difficile, con la terza in classifica. Se è in quella posizione significa che è una squadra in salute con dei valori importanti. A Terranuova troveranno una squadra diversa, più compatta, che viene da due risultati positivi. Daremo filo da torcere agli avversari, proprio come è successo domenica scorsa a Siena".

Privitera è stato vicinissimo ad andare in gol proprio contro la Robur, visto che un suo tiro è stato salvato sulla linea da un difensore dei bianconeri. Una rete che avrebbe potuto consegnare al club di piazza Coralli un’altra vittoria storica. "A Siena - ha aggiunto - abbiamo fatto un’ottima partita, nel primo tempo forse potevamo fare qualcosa in più. C’è un pizzico di rammarico, ma alla fine quello che conta è aver portato a casa un punto importante contro una squadra che ha fatto la serie A". Una prestazione di cui bisogna far tesoro in vista dell’arrivo di Benedetti e soci. Il centrocampista ha inoltre sottolineato quanto la corsa salvezza sia più che aperta: "È ancora tutto possibile perché la classifica è molto corta, sia sopra, che sotto. Non ci precludiamo niente, ma non facciamo neanche voli pindarici. Affrontiamo partita dopo partita, cercando ogni domenica di fare punti necessari a smuovere la classifica e vedremo tra qualche giornata dove saremo. In serie D abbiamo qualche valore tecnico e tattico inferiore alle altre squadre, ma dalla nostra abbiamo esperienza alle spalle e la solidità di un gruppo che ci permetterà di affrontare al meglio le ultime giornate in cerca del miracolo salvezza. Siamo carichissimi".

Francesco Tozzi