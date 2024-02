Serie D. Il Victor prova a risorgere nel big match con il Carpi

C’è aria di big match sul Titano. Dove domenica il Victor San Marino se la vedrà con il Carpi. Che nelle ultime settimane hanno preso proprio il posto dei biancazzurri in classifica, alle spalle della capolista Ravenna. Ma la corsa là davanti è ancora decisamente accesa e gli scontri diretti potranno risultare determinanti. Lo sa bene il Victor che nell’ultimo periodo pare aver perso la brillantezza dei giorni migliori. Contro avversari di un certo spessore, questo occorre sottolinearlo. Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite (contro Lentigione, San Giuliano City e Corticella) hanno frenato la corsa della squadra di mister Cassani che, però, resta staccata dal secondo posto, ora occupato appunto dal Carpi, di un solo punticino. In condominio con Corticella e Forlì e con il Lentigione a sole due lunghezze. E là davanti ci sono sempre i giallorossi del Ravenna con tre punti di vantaggio sugli emiliani e quattro sul gruppo delle altre inseguitrici. Insomma, la corsa verso la serie C è decisamente appassionante. E il Victor vuole provare a viverla da protagonista fino in fondo. Per farlo non potrebbe esserci miglior modo di quello che offre la settima giornata del girone di ritorno. Ad Acquaviva è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Da Carpi si sta preparando un vero e proprio esodo perché, mai come ora, il club emiliano sente di poter correre per il primo posto. In Emilia si sta preparando tutto nei minimi dettagli. La squadra di Serpini arriva sul Titano forte di quattro vittorie consecutive, trascinata dal bomber Saporetti. Il tecnico in settimana tiene d’occhio l’infermeria con Sall fermo per una botta e Rossini a causa di un problema muscolare, ma non in dubbio per la gara contro il Victor. Non al meglio anche Bouhali e Sabattini.

Giudice sportivo. Nel girone D è stato fermato per due turni Diallo del Ravenna, per uno Gulinatti dell’Imolese, Sadek del Prato, Chmangui del Corticella, Nappo del Lentigione, Canalicchio della Sammaurese e Ugge del Sant’Angelo. Nel girone F, quello dello United Riccione pronto a ospitare domenica la Sambenedettese al ’Nicoletti’, una giornata di squalifica per Cannullo dell’Atletico Ascoli, De Marco del Tivoli, Cipolletta e Infantino del Matera, Ascoli del Roma City, Pellegrini del Tivoli e Maldonado del Campobasso.