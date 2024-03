Serie d. Il Victor San Marino gioca d’anticipo con il Progresso

Il Victor San Marino gioca d’anticipo per restare incollato alle big del girone. È infatti anticipato a sabato il match che i biancazzurri di mister Cassani ad Acquaviva giocheranno contro il Progresso. Progresso che viaggia nella parte bassa della classifica, in piena lotta per evitare la zona playout. Novanta minuti non semplici per i titani che sono reduci dal successo esterno contro l’Aglianese e che, proprio grazie a quei tre punti messi in tasca, hanno portato a tre i punti di distacco dalla vetta della classifica, ora abitata dal Carpi. Infatti, proprio quando il Victor si prendeva tutto in Toscana, gli emiliani sono riusciti a vincere lo scontro diretto con il Ravenna, superando in vetta proprio i giallorossi. Un campionato appassionante nella zona alta della classifica, quello che sta andando in scena nel girone D. E il Victor non ha nessuna intenzione di non partecipare alla festa.