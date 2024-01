Serie D. Il Victor si concentra sul Fanfulla

È tempo di mettere nel mirino il prossimo avversario per il Victor San Marino che riparte, dopo la sosta natalizia, domenica con i novanta minuti sul campo del Fanfulla. E i biancazzurri vogliono iniziare questo girone di ritorno confermando quanto di buono fatto in quello d’andata. Il Victor secondo della classe, in questa seconda parte di campionato non sarà più una semplice matricola, ma la squadra da tenere d’occhio. Lo sanno i biancazzurri che dovranno raddoppiare gli sforzi, lo sa anche il Ravenna capolista che i titani li ha sempre avuti, e li ha tuttora a un soffio (solo tre i punti che dividono la squadra di Cassani dalla vetta). La squadra di San Marino inizia il girone di ritorno anche con un’arma in più in attacco. E non è da poco l’inserimento di gennaio nella rosa dei titani dell’attaccante Marco Villanova, un vero e proprio pezzo da novanta per la categoria. Insomma, ci sarà da divertirsi.