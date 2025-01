Serie D. Imolese-Cittadella, confermato il ricorso

Il 2-2 fra Imolese e Cittadella oggi nel comunicato non verrà omologato dal giudice sportivo della Lnd. La società felsinea, come già anticipato ieri, ha infatti inoltrato ricorso per chiedere l’errore tecnico dell’arbitro Meta di Vicenza (con annessa ripetizione della gara) nell’episodio dell’espulsione del difensore Elefante, arrivata nel recupero del primo tempo sul 2-0 per i padroni di casa, poi terminata 2-2. Elefante, che era già ammonito, era rientrato in campo dalla linea di fondo invece che dal lato lungo dopo essersi fatto medicare dallo staff medico fuori dal terreno di gioco e per questo è stato espulso per doppia ammonizione. L’Imolese, che ha pubblicato anche il video, con ogni probabilità nel suo ricorso sosterrà che sia stato l’arbitro con un cenno ad indicare al giocatore di entrare e che quindi non sia stata una sua decisione. Intanto è attesa la decisione definitiva su Piacenza-Cittadella, così come la squalifica di Sala espulso nel finale a Imola.