Serie D, in attesa della vice capolista Seravezza. Baldesi: "Una Sangio più cattiva». Club ancora a caccia di un difensore La Sangiovannese, dopo il passo falso di Gavorrano, è pronta a reagire. Il vice capitano Baldesi sprona il gruppo a una maggiore cattiveria in avanti. Arrivano i vice capolista Seravezza, ma Baldesi è fiducioso. Intanto Chiti lascia il gruppo per un infortunio non risolto, la ricerca di un nuovo difensore è ancora aperta.