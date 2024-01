Serie d: intanto l’aquila ricorda l’indimenticabile patron farolfi. Montevarchi, Calori recupera Lischi e Virgillito per lo scontro diretto col Cenaia

MONTEVARCHI

All’orizzonte si profila la matricola Cenaia per l’Aquila che, peraltro, in questi giorni ha riportato indietro le lancette del tempo celebrando una delle icone del calcio rossoblù: l’indimenticabile "patron" Vasco Farolfi. Imprenditore di successo e primo tifoso da sempre della squadra, insieme al suo gemello diverso Lezio Losi, morì il 17 gennaio 1996 nella clinica di Montecarlo dove si era sottoposto ad un delicatissimo intervento al cuore. In quel momento i rossoblù erano secondi in classifica in C1 e di sicuro, anche per le indubbie potenzialità economiche, Vasco avrebbe provato, se la salute lo avesse sostenuto, a trasformare in realtà il sogno confidato prima di partire per il Principato di Monaco a Gabriel Batistuta, a margine di un’amichevole con la Fiorentina: "Farò di tutto per portare almeno una volta il Montevarchi in B".

A 28 anni di distanza dalla scomparsa di un uomo schietto e realista l’ambiente aquilotto non lo ha dimenticato e domenica prossima i ragazzi guidati da Simone Calori vorrebbero dedicare un successo alla memoria del presidentissimo al Favilli Pennati, lo stadio della piccola frazione pisana del comune sparso di Crespina Lorenzana. Confortati dalla prestazione oltre che dal risultato con il Tau, i valdarnesi stanno lavorando sodo per provare a ripetersi senza snobbare i padroni di casa che pure sono penultimi e con la difesa più battuta del girone (40 reti al passivo).

Di nuovo in panchina, scontata la squalifica, il trainer montevarchino recupererà anche Lischi e Virgillito, reduci a loro volta dallo stop disciplinare di un turno. Diversi tifosi seguiranno Muscas e soci e potranno comprare il biglietto al botteghino dell’impianto di gioco.

Giustino Bonci