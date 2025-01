Serie D. La Cittadella agisce: è un doppio ricorso

La Cittadella Vis Modena ha inoltrato ieri alla Procura federale e al Consiglio federale il ricorso d’urgenza dopo il comunicato del giudice pportivo della Lnd che martedì ha inflitto le 2 giornate di squalifica a Matteo Boccaccini e pur non omologando il risultato della gara di Piacenza ha di fatto anticipato il motivo dell’espulsione del difensore, intorno al quale verteva la richiesta di errore tecnico del club . Doppio ricorso d’urgenza quello redatto dall’avvocato Grassani: da un lato la richiesta di errore tecnico per scambio di persona che porterebbe alla ripetizione della gara e dall’altro la richiesta di annullare la squalifica a Boccaccini. La speranza è in una decisione fra oggi e domani per poter avere l’ex Carpi già con la Pistoiese.