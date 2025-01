Serie D. La Cittadella riparte da Piacenza. Un altro colpo in difesa, ecco Fort

Comincia oggi da Piacenza (14,30) il girone di ritorno della Cittadella. Contro un avversario in piena crisi (3 allenatori cambiati e un solo successo nelle ultime 12 gare) che da favorita per la C ora è in zona retrocessione, mister Gori cerca subito una prestazione all’altezza per cancellare il ko di fine 2024 in Toscana col Tuttocuoio e rimettersi a correre lontano da quella zona playout che dista 3 punti e il cui ultimo posto è proprio occupato dal Piacenza. Il mercato dopo Boccaccini (pronto al debutto, si gioca una maglia con Mora) ha portato in difesa anche l’altro centrale 2002 Federico Fort (in foto col ds Fantazzi), del Campobasso reduce da 6 mesi a Siena (6 presenze) che l’anno sorso era in C alla Fermana (22 gare e 2 gol) e in D ha già giocato con Imolese, Corticella e Mezzolara. Tornano fra i convocati Osuji e Mandelli che però dovrebbero cominciare dalla panchina, sempre out Aldrovandi e Fontana. Nel Piacenza ko Sartore che era da poco rientrato, i lungodegenti Manicone, Bitihene (stagione finita), Franzini e Muhic, mentre Iocolano è stato liberato e si sta allenando col Lecco, debutta il difensore Mannucci dal Mestre. La gara sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Piacenza.

La 1^ di ritorno (oggi 14,30): Sasso M.-Progresso, Imolese-Corticella, Sammaurese-Forlì, Piacenza-Cittadella, Tuttocuoio-Lentigione, San Marino-Tau, Prato-Ravenna, Pistoiese-Fiorenzuola, Riccione-Zenith. Classifica: Forlì 39, Ravenna 38, Tau 36, Lentigione 32, Pistoiese 31, Imolese 29, Tuttocuoio 27, Prato 22, Cittadella 21, Sasso 20, Riccione, Progresso e Piacenza 18, Corticella 17, Zenith 16, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12.

PIACENZA (3-5-2): Greco; Somma, Mannucci, Zucchini; Napoletano, Tentoni, Andreoli, Iob, Ruiz; D’Agostino; Recino. All. Rossini.

CITTADELLA (3-5-2): Piga; Boccaccini, Sabotic, Serra; Carretti, Caesar Tesa, Marchetti, Bertani, Martey; Formato, Guidone. All. Gori Arbitro: Vazzano di Catania

d.s.