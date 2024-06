Serie D. "La Civitanovese può contare su un gruppo importante»

"La serie D sarà un campionato difficile, ma un anno fa nessuno si aspettava di vincere l’Eccellenza, eppure è accaduto". Matteo Ercoli, centrocampista fresco di conferma alla Civitanovese, guarda con fiducia alla stagione che verrà, quando i rossoblù saranno chiamati a disputare un torneo ricco di formazioni ambiziose e giocatori di categoria. "Nella quarta serie – ricorda il giocatore classe 2002 –, ho fatto una decina di presenze ai tempi della Sangiustese, stagione 2019-20. Si tratta di un campionato tosto, anche se sicuramente, rispetto a quegli anni, sono cambiate tante cose". Il centrocampista, cresciuto calcisticamente nell’Academy Civitanovese poi passato alla Sangiustese, ora si avvia alla seconda stagione con la maglia rossoblù. "Ho deciso di restare – dice – perché qui mi trovo bene. La società è seria, la piazza importante e poi mi piace giocare per la squadra della mia città. Anche se alcuni sono andati via, molti altri sono rimasti e credo che il nostro sia un gruppo importante". Insieme con Jacopo Domizi, Federico Ruggeri, Marco Passalacqua, Ercoli è uno dei quattro civitanovesi in rosa che sono rimasti, considerando l’addio di Michele Paolucci e l’arrivo di Nicolò Capodaglio. "Dovremo essere bravi – spiega – a trasmettere ai giovani la carica e il senso dello spogliatoio, proprio come faceva Paolucci". Giovani su cui il club ha deciso di puntare, infatti ne sono arrivati già diversi e presto potrebbe aggiungersene un altro tra i pali. "Credo – dice Ercoli – che la società abbia fatto bene ad ingaggiarli, si tratta di profili interessanti, giocatori che potranno darci una grossa mano. Di loro, conoscevo già Capodaglio, Giandomenico e Rotondo".

Il club ha deciso di aderire ad un’asta di beneficienza i cui proventi saranno devoluti alla Agape, una Onlus che realizza progetti dedicati ai bambini. L’iniziativa, cui partecipano numerose squadre tra la serie A e le categorie dilettantistiche, è realizzata nell’ambito dello Sturno Sport Festival, che si terrà dall’11 al 14 agosto a Sturno, in provincia di Avellino. Per partecipare all’asta, occorre acquistare su Ebay la maglietta della Promozione in serie D della Civitanovese.

Francesco Rossetti