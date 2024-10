Serie d. La linea verde di Lelli: da Testoni a Ciofi. Così il Montevarchi ha cambiato passo

Chi seguirà in questa stagione il Montevarchi di Nico Lelli non si annoierà di sicuro. Potrà anche incappare in qualche giornata negativa ma non rinnegherà mai un modo di giocare sempre propositivo. E se è prematuro alla quinta di andata azzardare un pronostico sul ruolo del Montevarchi nel torneo, le indicazioni cominciano ad essere confortanti. Con il Poggibonsi, centrando il secondo successo di fila e il primo in casa, i valdarnesi hanno dimostrato di avere le risorse tecniche e caratteriali necessarie per tenere botta anche di fronte ad avversari più esperti. L’altro ieri bastava guardare la formazione iniziale, composta completamente da ragazzi della "generazione zeta", nati dopo il 2000, per avvalorare le parole di Lelli: "L’età non è un requisito del tutto necessario per vincere. Abbiamo sposato il progetto e la filosofia della società e l’obiettivo fin dall’inizio era di prendere dei giocatori funzionali allo spirito con il quale vogliamo affrontare ogni partita". Insomma l’anagrafe verde non esclude il talento. Basti pensare all’accoppiata Testoni – Ciofi, 38 anni in due: il primo ha parato a inizio gara un calcio di rigore a Belli e il secondo ha concluso da par suo la splendida azione del 2–1. Una rete, di quelle che da sole valgono il prezzo del biglietto. Ora i punti sono 7 e nel prossimo turno capitan Martinelli e soci faranno visita al Seravezza Pozzi, attestato un gradino sopra in classifica.

Giustino Bonci