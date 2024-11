Serie D. La "manita» rigenerante. FolloGavo, che riscatto

Torna il sereno in casa Follonica Gavorrano. Dopo 4 ko di fila in campionato la formazione di Marco Masi sbanca per 5-2 il campo del Ghiviborgo tornando al settimo posto in classifica con 18 punti grazie alla tripletta di Pino ed i gol di Lo Sicco e Kernezo. Ottima prima frazione per la squadra di Masi, che al 22’ passa in vantaggio: punizione di Lo Sicco dalla trequarti, Tatti scarica per Kernezo che crossa e trova la testa di Pino, grande incornata che trafigge Bonifacio. Al 32’ Pino conquista un calcio di rigore e Lo Sicco dal dischetto non sbaglia.

Nella ripresa il Ghiviborgo accorcia le distanze al 19’ con Gori e poco dopo i maremmani sfiornao il tris. Poi, nel giro di due minuti, il Follonica Gavorrano ammazza la partita. Prima Kondaj al 39’ va in gol su assist di Pino, poi lo stesso attaccante trova il poker. C’è tempo anche per il gol del 2-4 da parte del Ghiviborgo, con Nottoli che accorcia al 44’ dal centro dell’area. Poi al 45’ Pino realizza la sua tripletta personale, lanciato di nuovo in profondità.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Vari (36’ st Lika), Campani, Nottoli, Giannini (43’ st Nardo), Conti, Gori, Noccioli, Russo, Bura. All. Bellazzini.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Brunetti, Pino, Zini (22’ st Souare), Scartoni (42’ st Morgantini), Kondaj, Tatti (47’ st Scartabelli), Lo Sicco, Rosini, Kernezo (35’ st Grifoni). All. Masi.

Reti: 22’, 40’ st e 45’ st Pino, 33’ Lo Sicco rig., 19’ st Gori, 38’ st Kondaj, 43’ st Nottoli.