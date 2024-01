Serie D, la nota del club anche sul comportamento del’avversario. Il Montevarchi replica alle accuse: "Distanti dalla mentalità razzista»

MONTEVARCHI

Il Montevarchi non ci sta e replica alle accuse arrivate da Seravezza. Accuse riferite ad un episodio che si sarebbe verificato dopo l’espulsione del difensore di casa Coly. Una frase di stampo razzista all’indirizzo del calciatore che ha registo verso la tribuna, a cui è seguita la protesta di una signora verso i tifosi rossoblù per il comportamento di uno di loro (autore della frase). Ieri il Montevarchi ha fornito la propria versione dei fatti sottolienando alcuni aspetti di quanto accaduto. La società rossoblù prende "netta distanza da chiunque, di qualsiasi parte, si renda protagonista di fatti o comportamenti che possano collegarsi ad un atteggiamento e mentalità razzista".

"Abbiamo oltre quattrocento tesserati, di tutte le etnie e religioni, e non ci sembra giusto che un isolato e singolo episodio, perlopiù espressione di una sola persona, a quanto scritto, infanghi una società e una città intera" prosegue la nota della società valdarnese.

Ma c’è di più visto come prosegue il comunicato. "Al contempo si invita la signora che ha sollevato il problema a produrre qualche prova che giustifichi le sue affermazioni - sottolinea il club rossoblù - Allo stesso tempo si stigmatizza il contegno ed i gesti osceni che il giocatore del Seravezza Paolo Sadia Coly ha rivolto ai nostri sostenitori presenti in tribuna causando la loro irritata reazione pur consci che i tesserati, per buona regola, non rispondono al pubblico, fatto per il quale lo stesso giocatore ha ricevuto la giusta e meritata squalifica".

Insomma da un lato la presa di posizione contro certe espressioni razziste, dall’altro la condanna della frase razzista ma anche del comportamento del difensore della formazione avversaria che avrebbe di fatto gettato la classica benzina sul fuoco, esasperando gli animi e quindi infiammando il clima sugli spalti.

Tornando al calcio giocato l’Aquila si prepara adesso alla prossima sfida contro un altro avversario di alta classifica come il Tau Altopascio, atteso domenica prossima al Brilli Peri con calcio di inizio alle 14.30. Per Calori obiettivo muovere la classifica per tornare a prendere le distanze quanto prima dalla zona rossa.