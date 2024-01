Serie D. "La Pianese è ritornata davanti a tutti. Questo entusiasmo ci porta al 5 maggio»

La vittoria sul Follonica Gavorrano ha rilanciato la Pianese: i tre punti hanno riportato i bianconeri in testa alla classifica e rinnovato l’entusiasmo nello spogliatoio. "Il successo ci ha rimesso davanti a tutti – ha commentato il direttore sportivo delle zebrette Francesco Cangi (foto) –, ma come ha detto anche mister Prosperi, il campionato è lungo e si deciderà solo all’ultima giornata. I ragazzi, comunque, hanno interpretato bene la partita, dopo tanti pareggi. L’ambiente aveva bisogno di una vittoria, per ritrovare quell’entusiasmo che ci deve accompagnare fino al 5 maggio". Il diesse si è soffermato anche sul mercato. "La società ha risposto presente alle richieste mie e dello staff – ha sottolineato –: abbiamo cercato di allungare l’organico, perché nella seconda parte di campionato, tra infortuni e stress fisico e psicologico, avremo bisogno di una rosa profonda, come dicono gli addetti ai lavori. Quindi abbiamo operato gli interventi necessari prendendo giocatori, secondo me e il mister, che possono essere utili a lavorare ogni settimana nel modo giusto e farci trovare pronti tutte le domeniche". E infine: "Con il Follonica Gavorrano si è visto in campo Di Martino, gli altri sono stati fuori pronti a entrare, ma come ho detto anche al presidente, tutti sono fondamentali per alzare il livello di intensità e di attenzione durante gli allenamenti".