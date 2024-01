Serie D. La Pianese pareggia e perde la ’testa’. Domenica gara-chiave contro Gavorrano

La Pianese ha iniziato l’anno nuovo come aveva finito il vecchio, ovvero con un pareggio. A Cenaia domenica infatti i bianconeri hanno centrato il sesto segno x consecutivo e perso per la prima volta in stagione il primato in classifica, adesso occupato dal Serravezza Pozzi. Domenica al Comunale andrà in scena una sfida dal peso specifico importante, contro il Gavorrano che ha appaiato la stessa Pianese a quota 37, un punto sotto l’attuale prima della classe. "Il pareggio è giusto – aveva detto mister Prosperi – perché se è vero che abbiamo sciupato almeno due palle gol importanti, anche i nostri avversari sono stati molto pericolosi in un paio di situazioni. Non siamo stati brillanti e il campo, pesante, non deve essere una scusante. Non è stata una bella gara e non siamo stati puliti nelle giocate come altre volte. Un po’ lenti e poco precisi. Il Cenaia ha fatto una buona partita mentre a noi non è riuscito fare le cose che volevamo. Ci prendiamo il punto che comunque ci da continuità". Domenica scorsa in provincia di Pisa ha esordito in maglia bianconera l’esterno classe 2005 Leo Di Martino (foto), ufficializzato dal club amiatino poche ore prima del match. Cresciuto nelle giovanili nell’Avellino in questa stagione ha giocato la prima parte di questo campionato in prestito al Lamezia Terme. Insieme a Di Mino (2003) e Falconi (2004) è il terzo arrivo nelle ultime ore in casa Pianese.