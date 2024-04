Serie D. La Pianese pronta a lottare fino alla fine. Ancora tre partite per giocarsi il futuro

In tre partite la Pianese si gioca il suo futuro: primi di tre lunghezze sul Follonica Gavorrano e di quattro sul Grosseto, tornato prepotentemente in corsa, i bianconeri dovranno lottare con le unghie e con i denti per tenersi stretto il primato e conquistare la Lega Pro: domenica le zebrette ospiteranno al Comunale il Sansepolcro, poi andranno a far visita al Seravezza Pozzi, per poi chiudere la stagione tra le mura amiche contro l’Altopascio, al momento ai piedi del podio a -6 dal primo gradino. La squadra avrà bisogno, il più possibile, dei suoi tifosi: per la gara di domenica – fischio di inizio alle 15 – la prevendita dei biglietti è già iniziata, sarà possibile acquistare i tagliandi questa sera dalle 18 alle 19 nella sede della società. Domenica, invece, i ticket saranno disponibili al botteghino dello stadio, a partire dalle 13,45. Intanto, sul campo, Gagliardi e compagni proseguono la preparazione, caricati dalla preziosa vittoria centrata sul campo dell’Orvietana grazie alla doppietta firmata da Guglielmo Mignani (foto), sempre più cannoniere del girone con 20 reti all’attivo, tutte su azione, e la gran bella rete di Bramante. Massima attenzione: il Sansepolcro ha bisogno di punti, è in piena zona playout e deve scacciare l’incubo della forbice che potrebbe significare retrocessione diretta. Il Follonica Gavorrano, domenica, farà visita al Ponsacco, il Grosseto al San Donato Tavarnelle.