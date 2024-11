Serie d. La Sangio perde anche Nieri. Torna Bargellini

Non ci sono buone notizie nella Sangiovannese che sta preparando la gara di domani, alle 14.30, al Fedini, contro il Seravezza. Non potrà essere a disposizione anche per le due prossime partite l’attaccante Nieri, che causa uno stiramento all’altezza dell’inguine dovrà suo malgrado restare ai box. È un’annata decisamente sfortunata per il classe 2001 di Sesto Fiorentino, già in preparazione aveva accusato un infortunio simile che lo ha tenuto lontano dai giochi per oltre un mese, ora questo nuovo acciacco che priverà l’allenatore e i suoi compagni delle sue prestazioni ora che, settimana dopo settimana, stava riacquistando la forma migliore. Assente anche Gianassi, che non ha ripreso nemmeno a correre e quindi molto probabilmente sarà a disposizione per i primi dell’anno nuovo, e anche Lorenzoni ha accusato un piccolo guaio muscolare che al momento lo tiene in dubbio. Da mettere in conto, anche l’assenza di Sabattini per squalifica. Si è invece allenato con il gruppo Cosimo Bargellini, Il classe 2006 fermo dalla trasferta di Siena che tornerà a completa disposizione. Per lui inizialmente ci sarà la panchina. L’obiettivo in casa azzurra è di dare seguito alle due vittorie consecutive che hanno fatto rialzare la testa in graduatoria dopo un periodo decisamente negativo.

Massimo Bagiardi