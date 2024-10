Serie D, la sfida tra valdarnesi. Montevarchi al test Terranuova. Resti: "Sarà un derby complicato»

Nella sfida di campanile di sabato tra l’Aquila e il Terranuova sarà nutrita la pattuglia di ex sui due fronti ma, senza dubbio, Donello Resti, il direttore generale del Montevarchi è più di altri l’emblema di chi ha "il cuore diviso a metà". E se è chiaro che l’apprezzato manager adesso si dedichi anima e corpo ai rossoblù non possono essere dimenticate le sei stagioni precedenti vissute nella stanza dei bottoni della società biancorossa. Impreziosite da ben due promozioni in Serie D, traguardo inedito per il club, e dalla conquista della Coppa Italia di categoria. "Senza dimenticare – commenta il diggì aquilotto – il torneo scorso di Eccellenza, interpretato restando fino all’ultimo l’unica vera antagonista del Siena grandi firme, tanto da collezionare più punti della Robur nel girone di ritorno". Resti, insomma, mette in evidenza il valore del gruppo terranuovese, cresciuto in maniera costante e che si è irrobustito sul piano tecnico e della consapevolezza del propri mezzi. Con alcuni atleti, come Sacconi e Massai, che aveva a suo tempo anche a Laterina, il rapporto è addirittura più longevo delle sei stagioni, e non va dimenticato il legame profondo con Marco Becattini: "Un allenatore molto preparato, che ha lavorato con me per ben 9 anni – riprende il direttore – e al timone di un organico deciso ad emergere. Che partita sarà per noi? Complicata, tenendo conto delle motivazioni degli ospiti che ritengono forse il confronto con il Montevarchi più importante rispetto ad altre gare". Ad ogni modo, Donello Resti si mostra fiducioso nelle possibilità del Montevarchi di far risultato e non solo perchè l’incontro andrà in scena al Comunale: "Aldilà del fattore campo e del sostegno del pubblico montevarchino – conclude – vedo la nostra squadra in crescita. Sappiamo che è una delle più giovani in assoluto e che, per il tipo di gioco impostato da Lelli, occorre lavorare moltissimo e applicarsi per non prendere qualche ‘imbucata’ in ripartenza. I progressi, però, a prescindere dalla sconfitta di Seravezza, sono evidenti e i margini di miglioramento ancora molti. I prossimi turni ci diranno se ci sarà bisogno, magari, di un’iniezione di esperienza in qualche reparto".

Giustino Bonci