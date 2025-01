Serie D, l’allungo in classifica dei rossoblù. Rigucci: "Una prova d’orgoglio». Il tecnico promuove il Montevarchi

Nel nome di Marco Bontempi, ormai autentica bestia nera del Ghiviborgo, il Montevarchi si è preso tre punti pesantissimi confermando la tradizione nella Valle del Serchio. Lo scorso anno, il 10 marzo, l’eclettico giocatore romano aveva firmato a Ghivizzano il gol della vittoria per 2–1 e l’altro ieri ha risolto un’azione insistita in area, realizzando al 27’ del primo tempo la rete che ha fissato il risultato. Ora i punti dei rossoblù sono 28, ovvero 6 di vantaggio sui playout e altrettanti di ritardo dai playoff. E se la strada per archiviare in fretta la pratica salvezza, come ha sottolineato a fine partita Atos Rigucci, è ancora lunga, i passi compiuti fanno ben sperare. Dall’arrivo del tecnico fiorentino al posto di Nico Lelli, del resto, la squadra ha vinto tre volte su quattro. A fare la differenza, al cospetto di un avversario forte e organizzato, è stato l’atteggiamento accorto e giudizioso di Martinelli e compagni. Dovendo affrontare una formazione che fa del possesso palla il suo marchio, Rigucci aveva chiesto ai suoi di serrare le fila in difesa e di ripartire con rapidità per sfruttare qualunque occasione concessa dai padroni di casa. Un compito eseguito alla perfezione: "Complimenti ai miei giocatori - ha commentato il tecnico - perché sono scesi in campo cattivi mostrando fin dalle prime battute una gran voglia di vincere. Mi è piaciuto l’orgoglio del gruppo che ha meritato di uscire tra gli applausi dei nostri tanti tifosi al seguito". Non poteva mancare nell’analisi del nocchiero dei montevarchini una valutazione sullo spezzone di gara disputato dall’ultimo acquisto Christian Damiano, il centravanti ex Crema entrato in corso d’opera al posto di Priore: "E’ entrato con il piglio giusto, sebbene si sia allenato solo tre giorni con noi. Ha un passato importante e ci può garantire quel quid che ci mancava". Domenica prossima al Brilli Peri arriverà l’Orvietana e sarà un altro scontro diretto fondamentale per blindare la permanenza in categoria.

Giustino Bonci