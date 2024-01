Serie D: l’amara analisi del tecnico dopo il pari col Real Forte. Rigucci: "Sangio, troppe le occasioni fallite». Ma è già ora di entrare nel clima del derby

SAN GIOVANNI

I classici due punti gettati al vento. Nell’importantissima trasferta di Forte dei Marmi, contro una diretta concorrente alla salvezza che si è rivelata alla netta portata, la Sangiovannese è tornata in Valdarno con un 1-1 che non può assolutamente soddisfare appieno. L’obiettivo era quello di poter centrare l’intera posta in palio per mettere un bel solco proprio sui versiliesi, la squadra ha avuto quasi sempre il pallino nel gioco, nella ripresa in particolar modo i padroni di casa si sono addirittura messi a cinque uomini in retroguardia per contrastare le offensive di Baldesi e compagni che, all’atto pratico, sono stati quasi sempre nella metà campo ma hanno concluso veramente poco nello specchio della porta. Senza dimenticare il rigore procurato da un’ingenuità di Masetti che ha, per così dire, accentuato il rammarico. Atos Rigucci, allenatore azzurro, ha dell’amaro in bocca per il punteggio ma non per la prestazione dei suoi ragazzi che giudica assolutamente positiva: "Siamo partiti con l’intento di poter vincere e mettere a distanza i padroni di casa ma così non è stato, sono assolutamente contento però della prestazione che hanno offerto i ragazzi a cui imputo soltanto di non essere stati troppo lucidi in occasione del rigore che ha prodotto il pareggio del Real Forte Querceta. Nella ripresa, poi, si è giocato su di una sola metà campo, abbiamo calciato almeno sei volte verso lo specchio della porta ma se non riusciamo ad essere un pizzico più pratici proprio in area di rigore è normale che si arrivi alla conclusione con un risultato di parità che, onestamente, lascia un po’ di amaro in bocca per come la squadra si è espressa. Ai ragazzi non posso dire niente, ormai da alcune settimane costruiamo anche diverse palle da gol ma evidentemente dobbiamo essere più incisivi, c’è poco da aggiungere".

Domenica, proprio a San Giovanni, si giocherà il derby numero 104 della storia tra gli azzurri e i rosso blu dell’ex Simone Calori. Si prevede, come sempre, il pubblico delle grandi occasioni. Mai le due formazioni si erano incontrate in una così bassa posizione di classifica. La Sangiovannese non vince un derby dal settembre del 2019, allora fu deciso da un’incornata di Scoscini.

Massimo Bagiardi