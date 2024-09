Serie "D" - L’anticipo. Il Tau vince... due volte

Imolese

2

Tau Altopascio

3

IMOLESE: Lopez Salgado, Brandi (85’ Garavini), Dall’Osso, Mattiolo (66’ Vasconcellos), Calabrese, Ale, Pierfederici (66’ Melloni), Ballanti (75’ Manzoni), Agbugui, Vlahovic, Raffini. (A disp.: Adorni, De Chiara, Gasperoni, Fabretti, Manes). All.: D’Amore.

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Ivani (78’ Limongelli), Bernardini, Motti, Bongiorni (70’ Gonzi), Lombardo, Bruzzo, Sichi (66’ Manetti), Meucci, Andolfi, Biagioni. (A disp.: Azioni, Morandini, Belluomini, Bartelloni, G. Nistri, Negro). All.: Venturi.

Arbitro: Carrisi di Padova.

Reti: 28’ e 44’ Andolfi, 47’ Raffini (rig.), 59’ Pierfederici, 95’ Lombardo.

Note: espulso al 61’ Calabrese per doppia ammonizione; ammoniti: Dall’Osso, Ivani, Vasconcellos.

IMOLA - Partita ricca di emozioni, con il Tau Altopascio che, nel primo tempo, era riuscito ad indirizzare la gara in proprio favore con il doppio vantaggio, per poi vedere una travolgente Imolese raggiungere il pareggio in avvio di ripresa. Poi, allo scadere del recupero, è arrivata la rete della vittoria degli amaranto che hanno approfittato di un errore difensivo per far propria l’intera posta in palio con il sigillo di Lombardo.

Seppur la partita sia rimasta sempre viva, il risultato non è più cambiato, anche se non ci si è annoiati. Il Tau Altopascio è passato in vantaggio al 28’ sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, con palla a spiovere a centro area, dove, su tutti, è svettato Andolfi che, di testa, ha infilato il portiere Lopez Salgado, ingannato anche da una leggera deviazione. Allo svantaggio c’è stata la reazione dell’Imolese che, però, non è stata accompagnata dalla necessaria incisività. E la formazione di Venturi ne ha approfittato prima di andare al riposo, per raddoppiare grazie ad un velocissimo contropiede portato avanti da Motti e finalizzato con un diagonale dallo stesso Andolfi.

Ma l’Imolese è tornata in campo nella ripresa animata da una grande determinazione, riversandosi totalmente in avanti. Appena un minuto ed è arrivato l’episodio che ha riaperto i giochi, con Mattiolo che è stato fermato fallosamente e l’arbitro che ha concesso il rigore, trasformato da Raffini, spiazzando il portiere Cabella, con palla alla sua sinistra.

Sulla scia del gol la squadra di casa ha continuato ad attaccare ed ha raggiunto la parità con una perla di Pierferederici che ha controllato con eleganza in area e, poi, con un diagonale, ha mandato la palla in rete sul palo più lontano. Subito dopo, però, è arrivata l’espulsione di Calabrese che ha rimediato il secondo giallo per un fallo a centrocampo.

Seppur ridotta in inferiorità numerica, l’Imolese non ha rinunciato a proporre il proprio gioco, sebbene il ritmo sia andato progressivamente calando, favorendo, quindi, il Tau Altopascio che, proprio allo scadere del recupero, ha segnato il gol-vittoria.