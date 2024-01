Serie D: le scelte del ds bianconero Monni. Sansepolcro, si riparte. Bonura attende la punta

SANSEPOLCRO

Si è concluso con le 5 reti segnate nell’amichevole di sabato 30 dicembre a Umbertide il 2023 del Sansepolcro, anno da ricordare per il ritorno in serie D dopo cinque anni, ma che nella seconda parte è stato senza dubbio più tribolato, anche se la speranza della salvezza si è in ultimo riaccesa. Fracassini, Piermarini, Cicognola, Orlandi e Del Siena gli autori delle reti all’Agape, la locale formazione che milita nel campionato di Prima Categoria umbra. Il tecnico Bonura ha dovuto rinunciare a tre calibri importanti: gli influenzati Essoussi e Ferri Marini e il neo-acquisto Fremura, bloccato da un problema alla caviglia.

Di qui a domenica 7 gennaio, giorno del rientro in campo al Buitoni per la sfida di campionato contro il Grosseto, potrebbe maturare l’ultima novità del calciomercato.

"Sono in linea con il direttore sportivo Emanuele Monni – ha detto Bonura – nel senso che l’attaccante eventualmente da ingaggiare dovrà essere una pedina che serva realmente al gioco del Sansepolcro. Avremo tempo fino a venerdì 5 per le rescissioni, poi ci saranno a disposizione gli svincolati al 30 novembre 2023, ma già ora mi posso ritenere soddisfatto per il lavoro che ha compiuto la dirigenza. Quello che conta adesso è preparare al meglio il prossimo appuntamento: non dobbiamo nemmeno guardare alla caratura dell’avversaria, perché abbiamo bisogno di punti".

