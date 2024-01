Serie "D». Lelli: "Ghiviborgo, buon pari. Non era un derby facile»

Tornato a casa con un buon pareggio da San Giovanni Valdarno, il Ghiviborgo lavora sul campo per prerarare bene la prima del 2024 al "Carraia" di Ghivizzano, domenica prossima, contro il Figline, per la seconda giornata del girone di ritorno.

Il trainer Nico Lelli commenta così la prova dei suoi. "Di positivo – afferma – c’è il risultato, importante e meritato, contro un avversario che si è rinforzato nel recente mercato ed in un ambiente e su un campo molto difficili: soprattutto nella ripresa il fondo del terreno di gioco è stato veramente pessimo. Rispetto ad altre volte questa è stata una prestazione di lotta e di sofferenza, contro una Sangiovannese ostica e combattiva". "Per quanto riguarda il gioco – aggiunge Lelli – , siamo andati bene a tratti, alternando buone cose in diversi momenti della partita. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, la sfida è stata piuttosto equilibrata e siamo andati a riposo su un giusto 0 a 0".

"Nella ripresa abbiamo iniziato molto bene –, puntualizza l’allenatore – : siamo passati in vantaggio; poi, però, i padroni di casa hanno portato il match sui binari a loro preferiti e la gara è diventata fisica e molto dura, fino alla rete dell’ 1 a 1. Nel finale i ragazzi hanno fatto bene, chiudendo in crescendo una partita, ripeto, difficile e molto combattuta. Ci portiamo, dunque, a casa un punto di sostanza e continuiamo a guardare con fiducia ai prossimi impegni". E domenica arriva il Figline che, all’andata, si impose nettamente contro i colchoneros, ma eravamo solo agli albori della stagione.

Flavio Berlingacci