Serie D. Lentigione, missione compiuta: Sant’Angelo ko

LENTIGIONE

1

SANT’ANGELO

0

LENTIGIONE (4-3-2-1) Rizzuto; Capiluppi, Nava, Sabotic, Cortesi; Grifa, Battistello, Pari (Nappo 23’ st); Nanni (Roma 37’ st), Manzotti (Martini 34’ st); Formato. A disp. Zovi, Carra, Bocchialini, Ricciardi, Turri, Macchioni. All. Beretti.

SANT’ANGELO (4-3-3) Nucci; Malanga (Ndianefo 1 st’), Ugge, Ortolan (Iaquinta 30’ st), Confalonieri; Mecca (De Angelis 15’ st), Gomez, Grandinetti (Renda 11’ st); Calì (Mariani 15’ st), Gobbi, Lanzi. A disp. Maccherini, Volontè, Santi, Chiodi. All. Palo.

Arbitro: Balducci di Empoli (Pellegrini e Cucciniello).

Rete: 40’ pt Formato (rig.).

Note: ammoniti Ugge, Cortesi, Gobbi, Gomez e Capiluppi.

Ancora un prezioso successo per il Lentigione che supera il Sant’Angelo per 1 a 0, consolidando il quinto posto; grazie ai pareggi di Corticella e Forlì, il terzo posto è lì, solo un punto avanti. Al comando spadroneggia il Ravenna, vittorioso sul Prato per 4 a 0 con un gol del reggiano Mattia Marino. Ma torniamo a Sorbolo Mezzani, con gara inizialmente soft; al 26’ si fa pericoloso il Lentigione con una punizione di Nanni per la testa di Formato, il quale però non riesce ad angolare la conclusione. Al 39’ bella incursione in area di Manzotti che viene atterrato da un difensore ospite e guadagna il rigore che viene trasformato da Formato. Per il bomber carpigiano si tratta dell’ottavo centro. Ci provano ancora i padroni di casa al 13’ con una conclusione dal limite dell’area di Battistello che si spegne a lato. Poco dopo si affacciano gli ospiti con due calci d’angolo che però non impensieriscono i padroni di casa.

Al 39’, Lentigione vicinissimo al raddoppio: bella palla in mezzo di Cortesi per Formato che, per un soffio, non inquadra la porta. "Non è stata una gara godibile a livello spettacolare – dice il mister Paolo Beretti - perché il Sant’Angelo è squadra che non fa giocare bene gli avversari. Ci sono riuscite bene un paio di giocate e su una di queste è arrivata l’azione del rigore. Poi siamo stati capaci di chiudere gli avversari e soffrire sino al 90’. Disponibilità e sacrificio sono stati gli elementi che ci hanno portato i tre punti". Il portiere Rizzuto ha mantenuto la porta inviolata: "Bel risultato che ci dà grande fiducia. Nel finale, sull’unica occasione che hanno avuto i nostri avversari, ho rischiato su una mischia, ma poi sono riuscito a bloccare la palla".