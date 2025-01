Serie d. Lentigione ospita una nobile decaduta. Per il Piacenza in trasferta solo 5 punti su 30

Sulla carta è un "1 secco", visto che il Piacenza in trasferta in dieci gare ha colto la miseria di 5 punti, proprio come la Sammaurese ultima in classifica. Ma la partita va giocata, la palla è rotonda… e comunque il Lentigione, che dalle 14,30 ospita al Levantini il Piacenza, non deve sperare in una passeggiata.

Il Piacenza è 10° con 24 punti dopo un avvio molto promettente, visto che alla sesta giornata aveva 11 punti ed era in zona play-off. Poi è passato anche in zona play-out, ora sembra essere tra "color che son sospesi", non potendo più puntare alle zone alte della classifica, ma dovendosi invece guardare alle spalle. Oggi sarebbe salvo tranquillamente, se non altro in onore al suo lignaggio che l’ha visto in Serie A per diverse stagioni a cavallo del secolo.

Stefano Rossini ne è l’allenatore e proprio oggi chiede ai suoi una gara di personalità. Strano che in trasferta i piacentini non ci riescano, con giocatori esperti come il bomber Giorgio Recino (8) o come il difensore Michele Somma (figlio del tecnico Mario), ex azzurrino che conta stagioni da professionista in Roma, Brescia e Deportivo La Coruña.

Il Lenz è quinto a 39 punti e ha ripreso a correre: oggi mancheranno ancora Gobbo e Maggioli e la squadra è quella di domenica scorsa a Sasso Marconi. Intanto il giudice sportivo ha omologato Piacenza-Cittadella nel risultato sul campo di 4 a 1 e ha rinviato l’omologazione di Imolese-Cittadella finita 2 a 2.

