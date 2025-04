Serie D: Lentigione sfida Fiorenzuola in un match decisivo per i play-off

La terzultima giornata del campionato di Serie D va in scena oggi come anticipo della domenica pasquale: alle 15 il Lentigione (quarto a 58 alla pari della Pistoiese) gioca sul campo del Fiorenzuola (17° e dunque penultimo a 22 punti). In settimana la classifica è stata sconvolta dalla decisione del giudice federale che ha colpito lo Zenith Prato, infliggendogli 15 punti di penalità per errato utilizzo di un giocatore. Il presidente Carmine Valentini ha annunciato il ricorso, ma anche le dimissioni dell’intero consiglio. In questo momento retrocederebbero Sammaurese, United Riccione, Fiorenzuola e Zenith, tutte direttamente senza play-out.

Davanti troviamo invece il Forlì lanciatissimo che oggi attende la Pistoiese, mentre il Lenz spera che nel derby toscano tra Tau Altopascio e Tuttocuoio, gli ospiti riescano a portare via almeno un punto. "Il nostro obiettivo è il terzo posto – dice mister Stefano Cassani – il primo tra i terrestri. Questo ci permetterebbe ai play-off di affrontare la quarta in casa".

Il Lentigione è al completo, mentre il Fiorenzuola di Vincenzo Cammaroto (amico di Cassani, e con idee similari di gioco) ha diverse assenze. Il Fiorenzuola ha il peggior attacco con 18 reti in 31 partite e difficilmente riuscirà a invertire la rotta in queste ultime tre gare.

Arbitra Lorenzo Nencioli di Prato, mentre i reggiani Alessandro Dri e Federico Bonioni sono assistenti in Progresso-Sammaurese.

Il campionato Juniores Nazionale U19 si è appena concluso con il Lentigione sesto con 30 punti e a metà classifica: il bomber dei rivieraschi è Alberto Malavasi con 9 gol (sesto in classifica cannonieri).

Di contro, il Fiorenzuola ha chiuso ottimamente al secondo posto a -3 dal Piacenza, qualificandosi per i play-off.

Claudio Lavaggi