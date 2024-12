Serie D. Lenz inarrestabile, che rimonta col Fiorenzuola!. Settima vittoria di fila: ora la vetta è a un punto

LENTIGIONE

2

FIORENZUOLA

1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Martini (9’st Mordini); Alessandrini (42’st Cortesi), Nappo, Sabba, Bonetti; Pari (16’st Babbi), Grieco (35’st Manzotti); Pastore (22’st Battistello). A disp.: Delti, Manco, Gandini, Grammatica, El Adnani. All. Cassani.

FIORENZUOLA (3-5-2): Ansaldi; Bran (40’st Concari), Ronchi, De Ponti; Parisi, Tringali, Postiglioni (22’st Censi), Trovade (34’ Lauciello), Gavioli (22’st Cancello), Piro, Oboe. A disp.: Cabribi, Lori, Da Simone, Niccolai, Rota. All. Cammaroto.

Arbitro: Marco Casali di Cesena (Bissioni e Sintini).

Reti: 31’ pt Trovade (rig.), 34’ pt Alessandrini; 11’ st aut. Bran.

Note: ammoniti Martini, Ronchi, Nappo, Parisi, Mordini, Alessandrini, Bonetti. Angoli 3-3, rec. 2’+5’.

Il Lentigione si sbarazza del Fiorenzuola, pur a fatica, sconfiggendolo 2 a 1 in rimonta e vince la sua settima partita consecutiva. Ieri la capolista Tau Altopascio si è fermata ad un pareggio, così il Forlì la raggiunge a 33 punti, con Ravenna e Lentigione a 32, avversarie domenica prossima al Levantini.

Al 6’, occasione doppia per Pastore su cross di Alessandrini, prima di testa fermato dal difensore e poi di destro sopra la traversa. Al 14’ occasione Fiorenzuola, colpo di testa con illusione del gol per i pochi tifosi ospiti. 24’ minuto: assist di Grieco per Pastore che defilato sulla destra calcia al volo sull’esterno della rete.

Al 26’ Trovade mette di poco alto sulla traversa. Al 31’ il Fiorenzuola si guadagna un calcio di rigore dopo una trattenuta in area di rigore di Lombardi. Sul dischetto va Trovade che porta in vantaggio i suoi.

Il Lentigione si riversa tutta nella metà campo avversaria: al 34’, imbucata per Pastore che in scivolata spara contro Ansaldi in uscita, il pallone schizza su Alessandrini che a porta vuota insacca per l’1 a 1 su cui si chiude il primo tempo. Al 6’ della ripresa, occasione per il Fiorenzuola, cross rasoterra dalla destra in centro area, tiro a botta sicura ma Gasperini vola nell’angolino basso e salva la situazione. All’11’st Pastore dribbla sulla sinistra, crossa in mezzo, la difesa respinge, Sabba allarga per Alessandrini, cross tagliato e Bran, per anticipare Pari, colpisce il pallone di testa insaccando nella propria porta. Al 26’ traversa di Battistello, di testa su assist di Alessandrini. L’ultima occasione al 50’: Piro da fuori area calcia ma Gasperini blocca e salva il risultato.

"Passati in svantaggio si è fatta una partita complicata – dice a fine gara Stefano Cassani, tecnico del Lentigione – e solo per la grande volontà dei ragazzi ci siamo riusciti. Bella reazione, sono contento, il Fiorenzuola vale molto di più di quanto non dica la classifica".