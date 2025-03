Serie D. Lo United Riccione ingaggia l’attaccante albanese Cani

Lo United Riccione potenzia il proprio attacco ingaggiando Edgar Junior Cani. Il centravanti di origine albanese, svincolato, si è già unito alla squadra e con il gruppo ha preso parte ai primi allenamenti in vista della gara che domenica i biancazzurri giocheranno al ’Nicoletti’ contro il Prato. Nato a Tirana il 22 luglio 1989, dopo l’approdo in Umbria e aver iniziato a giocare a calcio a Città della Pieve, dove è cresciuto, e poi nelle giovanili del Cortona, Cani è arrivato presto al professionismo a Pescara per poi passare al Palermo, società con la quale ancora 18enne ha esordito in serie A il 27 aprile 2008 (Palermo-Atalanta 0-0). Dopo alcuni trascorsi in serie B (Ascoli, Padova, Piacenza e Modena), è tornato in A con la maglia del Catania, per poi proseguire a Carpi, Bari e di nuovo Catania, con una successiva parentesi in Inghilterra nel Leeds United e il ritorno in Italia a Pisa. Nelle stagioni seguenti si è poi diviso fra serie C e D. Con la Nazionale albanese, nella quale ha militato dal 2012 al 2016, vanta 16 presenze e 4 reti. Insomma, una carriera di tutto rispetto quella del 35enne che è a disposizione dello staff tecnico nell’eventualità di esordire con la sua nuova maglia nel match casalingo United Riccione-Prato in programma domenica alle 14.30 e valido per la 28esima giornata di campionato.

"Sono felice – le prime parole in biancazzurro dell’attaccante albanese – di ripartire dallo United Riccione e di aver trovato un ambiente positivo. Ovviamente c’è tanto da lavorare per migliorare, ma non non ho avvertito negatività e questo è molto importante, sia per potersi impegnare bene sia per raggiungere i risultati che ci siamo preposti". Cani dà anche uno sguardo alla classifica. "Siamo in una situazione che non è compromessa – dice – ma salvarsi non è mai scontato e quindi c’è da vincere le partite. E non è mai facile. Personalmente ero fermo da inizio stagione e quindi devo raggiungere la forma migliore. Ho immediatamente iniziato a lavorare e l’auspicio è stare bene fisicamente, dare il massimo e cercare di portare la mia esperienza ai compagni, che ho già visto molto motivati in allenamento: il tutto in funzione dell’obiettivo che abbiamo". Basterà l’attaccante albanese a risollevare lo United Riccione?