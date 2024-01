Serie D. Lo United Riccione punta sul giovanissimo Jeremy Moray

Un giovanissimo alla corte di mister Riolfo. Arriva in prestito dall’Empoli l’esterno d’attacco Jeremy Moray. Ha appena 17 anni e da domenica sarà a disposizione del tecnico dello United Riccione mettendo sulle spalle la sua nuova maglia biancazzurra con il numero 15. Sarà evidentemente la prima esperienza tra i ‘grandi’ del giocatore belga che, salvo sorprese, è l’ultimo ritocco di mercato del presidente Pasquale Cassese. A mister Riolfo, invece, il compito di ridisegnare lo United, al termine di un mercato invernale decisamente rivoluzionario nella Perla Verde. Tra partenze e arrivi. Tonelli e compagni arrivano alla gara di domani sul campo del Sora rinfrancati dal successo ritrovato in campionato. La larga e convincente vittoria sul Fano, alla prima stagionale sul terreno amico, e nuovo di zecca, del ’Nicoletti’, dà fiducia ai biancazzurri. Che ora, però, sanno di dover dare continuità, cosa che allo United in questa stagione è sempre mancata. Proverà, invece, a voltare immediatamente pagina il Victor San Marino che nel girone D tornerà davanti al pubblico amico per cercare di dimenticare la sconfitta con il Lentigione cercando di battere quel Sant’Angelo che lo scorso turno è riuscito a strappare un punto alla capolista Ravenna. Alla squadra di Cassani il compito di dimostrare immediatamente che quello di domenica scorsa in Emilia è stato un semplice incidente di percorso.

Le designazioni arbitrali. Girone D: Carpi-Pistoiese (Boccuzzo di Reggio Calabria), Aglianese-Prato (Bernardini di Ciampino), Corticella-Lentigione (Spinelli di Cuneo), Forlì-Sangiuliano (Morello di Tivoli), Mezzolara-Borgo San Donnino (Dallagà di Rovigo), Progresso-Certaldo (Pasquetto di Crema), Ravenna-Fanfulla (Scarpati di Formia), Sammaurese-Imolese (Benestante di Aprilia), Victor San Marino-Sant’Angelo (Grieco di Ascoli Piceno). Girone F: Roma City-Termoli (Graziano di Rossano), Alma Juventus Fano-Sambenedettese (Recchia di Brindisi), Avezzano-Vastogirardi (Panici di Aprilia), Atletico Ascoli-Matese (Paccagnella di Bologna), Vigor Senigallia-Chieti (Dasso di Genova), Fossombrone-Real Monterotondo (Mirri di Savona), L’Aquila-Campobasso (Liotta di Castellammare di Stabia), Sora-United Riccione (Balducci di Empoli), Tivoli-Notaresco (Ismail di Rovereto).