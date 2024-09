Serie D, l’ora della verità. Incrocio Toscana-Umbria

In serie D, dopo due giornate guardare la classifica ha poca importanza. Però, notare il Figline del tecnico Tronconi occupare i piani alti del girone "E" fa piacere, al contrario del San Donato Tavarnelle che è ancora in fondo con zero punti. In questa 3ª giornata di campionato le due fiorentine se la vedrano con le umbre Orvietana e Foligno. Questo il programma odierno delle ore 15.

San Donato Tavarnelle - Orvietana. Con un po’ di amarezza per le due sconfitte, il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli è determinato a voltare pagina. In settimana la squadra ha preparato la sfida odierna contro l’Orvietana, studiando tutti i particolari per arrivare a conseguire la prima vittoria stagionale, utile più che altro per il morale. Occorrerà approccio giusto, dinamismo e attenzione per piegare questi avversari, specie l’attaccante Panattoni puntuale con il gol. Bonuccelli presenterà una formazione offensiva, puntando sempre su Sylla, Doratiotto e Senesi. In difesa, potrebbe rientrare Carcani al posto di Ascoli, mentre il tecnico potrà disporre di un nuovo difensore, Emanuele Maffei tesserato nei giorni scorsi.

Fulgens Foligno - Figline. Per questa seconda trasferta consecutiva, oggi allo stadio "Blasone" di Foligno il Figline se la vedrà con la matricola umbra. Un match da non sottovalutare in quanto gli umbri a seguito della sconfitta subita sul campo della Sangiovannese, proveranno a rimettersi in piedi. Per la formazione, Tronconi dovendo fare a meno del centrocampista Cavaciocchi e con molta probabilità anche di Degl’Innocenti e Bruni, è probabile che decida di ripresentare gli stessi uomini impiegati domenica sul campo del Flaminia, riconfermando in attacco coppia Mugelli-Ciravegna, con Bartolozzi e Iaiunese come alternativa. Da rilevare che nel Foligno l’attaccante esterno Walid Khribech è la punta centrale Tommasini sono in buono stato di forma; due elementi che la difesa gialloblù non dovrà perdere mai di vista. Giovanni Puleri