Serie D, Lorenzo Chiti riparte dal San Donato

Prato, 11 gennaio 2024 - Fino a poche stagioni fa, quando militava nella formazione primavera della Fiorentina, era uno dei giovani difensori più promettenti del panorama nazionale. Lo scorso anno aveva anche avuto modo di esordire fra i professionisti, mettendo insieme 20 presenze in Serie C con l'Aquila Montevarchi. E adesso è ripartito dalla Serie D, con la prospettiva di disputare il secondo scorcio stagionale da titolare. Lorenzo Chiti è insomma tornato in campo: non è più il promettente calciatore in erba che ai tempi delle due Coppe Italia vinte con la primavera della Fiorentina prometteva di arrivare ai vertici, ma ha ancora ampi margini per costruirsi una carriera di tutto rispetto fra i professionisti. Il difensore pratese classe 2001, “esploso” in D con l’Aglianese non ancora diciottenne, aveva già respirato l'aria del professionismo ad Avellino nella seconda parte del 2022, pur non esordendo. Dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina, aveva trovato un accordo con il Montevarchi ed era arrivato a debuttare in C e ritagliarsi sempre più spazio. Si era svincolato dal club aretino la scorsa estate dopo la retrocessione ed era evidentemente rimasto in attesa di un'occasione fra i pro. Alla fine ha tuttavia deciso di ripartire dalla D, firmando qualche giorno fa con il San Donato Tavarnelle fino alla prossima estate. Ha già avuto modo di esordire con la sua nuova squadra. Ed è probabilmente consapevole del fatto che un rendimento costante potrebbe garantirgli una nuova chance al piano superiore.

G.F.