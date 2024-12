Serie D, l’ultima di andata. Il Figline rischia a Livorno

Con le gare odierne il campionato di serie D giunge alla 17ª giornata, ultima del girone di andata e dell’anno 2024. Ieri si è giocato l’anticipo fra Seravezza Pozzi-Follonica Gavorrano (1-0). Queste le gare odierne del girone E in programma alle 14,30.

Flaminia-San Donato Tavarnelle (arbitro: Fresu di Sassari). Con il successo ritrovato il San Donato Tavarnelle di Vitaliano Bonuccelli è partito alla volta di Civita Castellana determinato a non fermarsi. Mettere in cascina altri punti sarebbe l’ideale per trascorrere le festività in armonia e proseguire con il cammino di risalita con un altro passo. A livello defezioni anche stavolta la situazione non è idilliaca. Non sarà disponibile il nuovo attaccante Matteo Gubellini che deve scontare un turno di squalifica, mentre per infortunio probabilmente non ci saranno Bruni e Carcani. Invece, il tecnico gialloblù avrà a disposizione il nuovo difensore Cellai che ha debuttato pochi minuti domenica contro il Montevarchi e il centrocampista Cirillo. Per il resto, solita formazione di sempre.

Livorno-Figline 1965 (arbitro: Palmieri di Avellino). Su richiesta della società livornese la partita in programma allo stadio "Armando Picchi" si giocherà alle ore 16. Con un Livorno ancora ferito per l’eliminazione dalla Coppa Italia, il compito per i gialloblù del presidente Sarri sarà molto più duro. Contro la formazione di Indiani che Figline giocherà? Il tecnico Brachi può contare sul rientro di Ciraudo dalla squalifica ma non potrà fare affidamento sul centrocampista Cavaciocchi e sull’attaccante Bartolozzi, entrambi alle prese con fastidiosi infortuni. Anche Mugelli è in dubbio, le sue condizione saranno valutate prima della gara. Se non dovesse farcela, il posto dell’attaccante probabilmente verrà preso da Ciravegna che farà coppia con Bruni. Per il resto, i nuovi acquisti, Rufini e il centrocampista Aprili saranno della partita. Infine, il centrocampista Tommaso Degl’Innocenti non fa più parte del Figline: vestirà la maglia del Terranuova Traiana.

Giovanni Puleri