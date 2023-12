Serie D. Mandorlini junior in prova. Il Ravenna tentato dal colpaccio

Da ieri pomeriggio, Matteo Mandorlini si allena col Ravenna. La novità non è di poco conto. Ed il frutto del lavoro certosino del ds Andrea Grammatica, il quale non ha mai fatto mistero di stimare il secondogenito di mister Andrea. Mandorlini jr ha 35 anni, gioca centrocampista centrale e vanta una lunga carriera fatta di oltre 350 presenze fra serie B e serie C, sempre peraltro in piazze di prestigio e blasonate, da Parma (una presenza in serie A) a Piacenza, da Brescia a Spezia, da Grosseto a Pordenone, fino a Padova, dove ha ottenuto la promozione in B, che però gli è poi sfuggita altre tre volte. Sarebbe il perfetto alter ego di capitan Rrapaj. Già 2 stagioni or sono, Matteo Mandorlini era stato vicino al trasferimento al Ravenna, salvo preferire di restare fra i ‘prof’, accordandosi col Seregno. Lo scorso anno è sceso in serie D, al Flaminia di Civita Castellana, dove ha collezionato 20 presenze, di cui 16 da titolare. Nella stagione in corso si è allenato per proprio conto fino a ieri, quando ha fatto capolino a Glorie: "Matteo – ha spiegato il ds Andrea Grammatica – è un giocatore a cui avevo già pensato nel recente passato. Ora, l’idea si è riproposta. Ho parlato a lungo col lui. Ho trovato un ragazzo motivato, umile, dotato di grande forza di volontà e desideroso di mettersi a disposizione. La tempra c’è, e anche l’esperienza da mettere a disposizione, non gli manca. Ora vediamo quali sono le sue condizioni, poi decideremo se tesserarlo". Il Ravenna sta preparando la trasferta del 7 gennaio a Pistoia. Non è da escludere che, Mandorlini jr possa disputare uno spezzone del test previsto per sabato pomeriggio, contro il San Pietro in Vincoli di Promozione.